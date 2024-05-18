Новоаннинцы борются за кубок Всеросийского фестиваля #ГТО💪 Сегодня в Магнитогорске проходит третий день финала фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
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Новоаннинцы борются за кубок Всеросийского фестиваля #ГТО💪 Сегодня в Магнитогорске проходит третий день финала фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".