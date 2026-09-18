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Пятый канал

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Никому не сообщать: стала известна последняя воля умершей актрисы Даниловой

Никому не сообщать: стала известна последняя воля умершей актрисы Даниловой

Актриса Наталья Данилова, известная по роли Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя», перед смертью попросила провести тайные похороны.

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