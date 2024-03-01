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Лекарства, которым не место в вашей домашней аптечке

Лекарства, которым не место в вашей домашней аптечке

Аптечка сегодня есть в каждом доме и ее пополнение происходит практически непрерывно. Далеко не все знают, что именно входит в запас домашних медикаментов и во время редких ревизии неизбежно возникают вопросы.

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Комментарии
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Сергей Дроздов
очень вумный
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15 час.
Людмила Свириденко
Слов много, толку - никакого! Особенно, с конкретикой плохо. Статья на двоечку.
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13 час.
Лидия Курзаева
Вот всё что  тут запретил Мясников,  мне постоянно выписывали врачи. ..   Оказывается всё это вредно или бесполезно. Ну и как теперь лечиться? 🤔
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8 час.

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