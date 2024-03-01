Аптечка сегодня есть в каждом доме и ее пополнение происходит практически непрерывно. Далеко не все знают, что именно входит в запас домашних медикаментов и во время редких ревизии неизбежно возникают вопросы.
Лекарства, которым не место в вашей домашней аптечке
Комментарии
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Сергей Дроздов
очень вумный
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15 час.
Людмила Свириденко
Слов много, толку - никакого! Особенно, с конкретикой плохо. Статья на двоечку.
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13 час.
Лидия Курзаева
Вот всё что тут запретил Мясников, мне постоянно выписывали врачи. .. Оказывается всё это вредно или бесполезно. Ну и как теперь лечиться? 🤔
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8 час.
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