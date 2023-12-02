Экс-советник в офисе Зеленского: Армия Украины не выйдет к границам 1991 года, а армия России не разгромит ВСУ

Влад Владимиров

У Арестовича не до конца ещё проветрились от дурости мозги... Неизбежная драма для хохлов уже не может быть виртуальной. Хотя идиоты где-то глубоко тешат болезненные амбиции свои. Но быть адекватным ему окружающая обстановка там не позволяет.