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ФАС призывают прописать принимать уголь внутрь. Дальневосточные энергетики жалуются, что составы идут по сети РЖД на экспорт мимо их ГРЭС

ФАС призывают прописать принимать уголь внутрь. Дальневосточные энергетики жалуются, что составы идут по сети РЖД на экспорт мимо их ГРЭС

Проблемы с логистикой, растущие как на дрожжах, не преминули переметнуться с экспортных направлений на внутрироссийские, добавив к экономическим неурядицам полную ложку социальных расстройств.

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