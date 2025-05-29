Политика как он...
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Политика как она есть

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Небензя предложил выбрать Киеву способ завершения конфликта

Небензя предложил выбрать Киеву способ завершения конфликта

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или «неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта».

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