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Армения опять развернулась к России из-за страшного открытия

Армения опять развернулась к России из-за страшного открытия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, которого обычно относят к антироссийским политикам, готовит политический разворот – обратно на России, с которой успел серьезно поссориться.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Задул ветер перемен и флюгер развернуло в сторону России. И как после этого доверять всем этим уродам?
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13 час.
Tania Еременко
Они же бедные несчастные, Богом обиженные - все должны их жалеть, за них воевать, и вообще  - Сочи - армянский город и всё побережье, армянское, и за все лежаки платите русские, когда приходите на море... армянам..)))))
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13 час.
Семен Демин
Через 4 года в США к власти придет опять какой-нибудь Байден и армяне опять отвернутся от России.
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10 час.
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