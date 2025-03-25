Армения опять развернулась к России из-за страшного открытия

нн наталья никифорова Задул ветер перемен и флюгер развернуло в сторону России. И как после этого доверять всем этим уродам?

Tania Еременко Они же бедные несчастные, Богом обиженные - все должны их жалеть, за них воевать, и вообще - Сочи - армянский город и всё побережье, армянское, и за все лежаки платите русские, когда приходите на море... армянам..)))))