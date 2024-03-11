Рязанцам рассказали о появлении лосей на дорогах

В Спасском лесничестве водителей призвали быть осторожными: выход лосей на дороге не предсказуем. Часто животные могут выходить на дороги из-за реагентов на дороге, в которых содержится нужная лосям соль.
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