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Калужские новости

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У жителя Калужской области изъяли 4 вида наркотиков

У жителя Калужской области изъяли 4 вида наркотиков

Житель Калужской области попался на покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. В ходе обыска и личного досмотра у него нашли 4 вида запрещенных веществЖитель Калужской области попался на покушении на незаконный сбыт наркотических веществ.

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