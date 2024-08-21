У жителя Калужской области изъяли 4 вида наркотиков

Житель Калужской области попался на покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. В ходе обыска и личного досмотра у него нашли 4 вида запрещенных веществЖитель Калужской области попался на покушении на незаконный сбыт наркотических веществ.
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