Пентагон выступил с новым заявлением о конвенциональном использовании гиперзвукового оружия. Военный аналитик Мураховский, услышав все необходимые подробности, пояснил, что это означает на "человеческом языке": по сути, США продолжают разрабатывать программы для нанесения молниеносного удара по России.