Пентагон выступил с новым заявлением о конвенциональном использовании гиперзвукового оружия. Военный аналитик Мураховский, услышав все необходимые подробности, пояснил, что это означает на "человеческом языке": по сути, США продолжают разрабатывать программы для нанесения молниеносного удара по России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии