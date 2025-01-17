Безжалостная порка Киева. Крутые «шишки» НАТО на Украине дохнут как мухи

Киевский режим окончательно отупел, так и не поняв, что Россия слов на ветер не бросает. Накануне Москва заявила, что удар возмездия за серию атак по нашей территории непременно и очень скоро настигнет Украину.
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