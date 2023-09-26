Миф об отсталой России

Uri Strukow

Дело не в том, кто как видит историю России- она, как и история любой страны имеет разные периоды и разные взгляды на эти периоды, а дело в том, что есть гнусная власовская мразь Sergiy Che, который не обсуждает с оппонентом ту или иную тему, а находит положительный по отношению к Союзу комментарий и начинает оскорблять автора. Я давно его вижу на МирТесен и уже вляпался в гумно пару раз, а так же наблюдал, как это дерьмо оскорбляло других комментаторов. У каждого человека своя жизнь и свое мнение. Хочу напомнить, что все события в Союзе были осуждены еще в то время и ничего подобного не было ни в 60е, ни в 70е,ни в 80е. Конечно можно и там найти темы для обгаживания, но и про сегодняшнее время можно писать отрицательно бесконечно. Тем более, что из всего положительного большинство видит только забитые взятыми в кредит машинами дороги и дворы и недоступные для большинства одиноких пенсионеров товары на полках магазинов.