СССР-Россия

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Миф об отсталой России

Миф об отсталой России

Читатель спрашивает, действительно ли Россия является страной третьего мира, и сможем ли мы когда-нибудь догнать Запад.

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Комментарии
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Sergiy Che
Там мало чего стоили деньги - доносили что бы получить бОльшую комнату в коммуналке когда из неё увезёт хозяина &quot;чёрная маруся&quot; или его должность - государство ничтожеств имело ничтожные &quot;ценности&quot; - как там у Булгакова &quot;квартирный вопрос совкоМасквачей испортил!&quot;)))
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2 час.
Uri Strukow
Дело не в том, кто как видит историю России- она, как и история любой страны имеет разные периоды и разные взгляды на эти периоды, а дело в том, что есть гнусная власовская мразь Sergiy Che, который не обсуждает с оппонентом ту или иную тему, а находит положительный по отношению к Союзу комментарий и начинает оскорблять автора. Я давно его вижу на МирТесен и уже вляпался в гумно пару раз, а так же наблюдал, как это дерьмо оскорбляло других комментаторов. У каждого человека своя жизнь и свое мнение. Хочу напомнить, что все события в Союзе были осуждены еще в то время и ничего подобного не было ни в 60е, ни в 70е,ни в 80е. Конечно можно и там найти темы для обгаживания, но и про сегодняшнее время можно писать отрицательно бесконечно. Тем более, что из всего положительного большинство видит только забитые взятыми в кредит машинами дороги и дворы и недоступные для большинства одиноких пенсионеров товары на полках магазинов.
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23 мин.
US
Uri Strukow
Доносят всегда конкретные люди независимо от строя. А Вы можете дать ссылку на документ, в котором указана стоимость доноса. Только не надо ссылаться на художественные произведения. И еще, вот сегодняшняя статья в которой наказывают за недоносительство- УК РФ Статья 205.6. А сейчас обсуждают новые законы для садоводов и по ящику на вопрос корреспондента- как узнать о нарушениях садоводов, один из авторов ответил, что садоводы будут стучать друг на друга.
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6 мин.

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