ivanovonews

6 подписчиков

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Слава героям. Вы будете звездами на небе. Не забудем.В ходе спецоперац...
  • Генрих
    "дизайн-проект" это то же, что "масло-масленное". Disign в переводе на русский это проектНачалось голосова...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Восстанавливать надо утерянные посевные площади и подчинять их колхозам с гос подчинениемАграриям региона ...

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 дтп с пострадавшими

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 дтп с пострадавшими

В 06-40 в городе Фурманов на улице Социалистическая 66-летний мужчина, управляя скутером «Мотолэнд VXR5» при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с движущимся по главной автомобилем «Хонда Цивик» под управлением 31-летнего мужчины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх