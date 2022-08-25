За прошедшие сутки зарегистрировано 3 дтп с пострадавшими

В 06-40 в городе Фурманов на улице Социалистическая 66-летний мужчина, управляя скутером «Мотолэнд VXR5» при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с движущимся по главной автомобилем «Хонда Цивик» под управлением 31-летнего мужчины.