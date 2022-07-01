ИЗВЕСТИЯ iz

6 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    Фото не с японцем. Флаг на встрече - южнокорейский..В Совфеде допусти...
  • Виктор Михайлов
    Пора вам ( японцам ) определиться ! Вам что важнее ? Быть на стороне врагов РФ или мирно сосуществовать ? Чего вы поп...В кабмине Японии ...
  • Александр Бабин
    Ну Зеленскому и Аристович надо ещё в карманы себе положить.В Германии возмут...

Что случилось в мире за ночь, 1 июля: главные новости «Известий»

Что случилось в мире за ночь, 1 июля: главные новости «Известий»

В ночь на пятницу, 1 июля, в России и мире произошли важные события. Так, президент Владимир Путин подписал указ о передаче имущества, прав и обязанностей компании «Сахалин Энерджи» в собственность РФ, союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках спецоперации по защите Донбасса продолжили наступление на Лисичанск, установив контроль над большинством населенных пунктов в пригороде, впервые за восемь лет из Херсона в Крым отправился прямой автобусный рейс, правительство Австралии расширило санкционные меры в отношении РФ, а Центробанк представил обновленную купюру номиналом 100 рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх