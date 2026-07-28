Похитивший у россиян сотни миллионов топ-менеджер захотел выйти на свободу

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда ставила в силе приговор исполнительного директора компании «Многофункциональный депозитарный центр» Алексея Лазарева за хищение более 220 миллионов рублей из клиентских ячеек.
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