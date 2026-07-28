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Похитивший у россиян сотни миллионов топ-менеджер захотел выйти на свободу

Похитивший у россиян сотни миллионов топ-менеджер захотел выйти на свободу

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда ставила в силе приговор исполнительного директора компании «Многофункциональный депозитарный центр» Алексея Лазарева за хищение более 220 миллионов рублей из клиентских ячеек.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Убивать таких надо, без суда и следствия! Отдайте его людям, которых он обокрал... на 220 миллионов (!) рублей. Уж они точно знают, ЧТО и КАК ОНИ с ним сделают...
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