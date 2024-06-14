«Военная хроника» сообщила о ночной атаке ВКС на аэродромы Украины

ВКС России атаковали ночью ключевые украинские аэродромы, сообщает «Военная хроника». «Прилетело под Белую Церковь около Киева, в Миргород (Полтавская область) и (уже по традиции) в Староконстантинов (Хмельницкая область).
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