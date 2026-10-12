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Нижегородская правда

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Нижегородский суммарный коэффициент рождаемости вырос на 9,3% с июля 2025 года

Нижегородский суммарный коэффициент рождаемости вырос на 9,3% с июля 2025 года

По итогам сентября суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области составил 1,377 — это на 9,3% больше, чем в июле прошлого года.

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