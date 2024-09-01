Педагогам закрытых школ Курска будут платить 2/3 зарплаты — депутат

Оставшиеся без работы сотрудники школ Курской области будут получать две трети заработной платы, сообщает 1 сентября РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии