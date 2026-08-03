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В РФ гуманитариям рост дохода придется обосновывать через измеримый результат

В РФ гуманитариям рост дохода придется обосновывать через измеримый результат

В россии баланс на рынке труда смещается в пользу бизнеса. В стремлении оптимизировать все расходы работодатели отдают предпочтение техническим специалистам, а не гуманитариям, сообщил основатель проекта «СЛОВО», экономист, бизнес-консультант, эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

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