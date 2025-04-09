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Турецкий Центробанк потерял $45 млрд после ареста мэра Стамбула Имамоглу

Турецкий Центробанк потерял $45 млрд после ареста мэра Стамбула Имамоглу

Задержание мэра Стамбула Имамоглу привело к потерям Центрального банка Турции в $45 млрд. Резервы сократились на $43 млрд, а нерезиденты вывели $10,5 млрд.

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