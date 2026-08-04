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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер сборной США раскритиковала российских синхронисток: «Победа в чемпионате и лидерство в спорте – это не всегда одно и то же»

Тренер юношеской сборной США по синхронному плаванию Инга Гребенюк-Гиллер раскритиковала российских синхронисток после победы в командной произвольной программе на чемпионате Европы-2026.

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