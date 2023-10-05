В Парусном проезде пройдет литературная лекция

11 октября в библиотеке № 230 состоится лекция, посвящённая Александру Твардовскому. «Биография Твардовского знала и взлёты, и падения — от сына простого кузнеца до главного редактора одного из старейших литературных журналов СССР, от всеми любимого поэта до опального при Брежневе писателя.