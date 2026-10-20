«Северсталь» откажется от выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2026 года. Свободный денежный поток компании за этот период остался отрицательным, несмотря на то, что в III квартале вырос почти в шесть раз год к году.
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