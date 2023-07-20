Американцев предупредили об опасных веществах в водопроводе

Власти расположенных на северо-востоке США регионов предупредили местных жителей о возможном попадании в системы частного и общественного водоснабжения неочищенных сточных вод, пестицидом, отработанного топлива и других загрязняющих веществ.
Власти расположенных на северо-востоке США регионов предупредили местных жителей о возможном попадании в системы частного и общественного водоснабжения неочищенных сточных вод, пестицидом, отработанного топлива и других загрязняющих веществ.
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