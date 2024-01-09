Четыре человека погибли в ДТП с 50 автомобилями: возбуждено уголовное дело

Движение по трассе М-11 в Новгородской области в сторону Москвы перекрыто.Массовое ДТП с четырьмя погибшими, в числе которых подросток, произошло на трассе М-11 на территории Новгородской области – возбуждено уголовное дело.
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