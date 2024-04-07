Китайско-американская рабочая группа по вопросам коммерции и торговли провела первое заседание на уровне замминистров

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ -- По приглашению американской стороны со 2 по 5 апреля замглавы Министерства коммерции КНР Ван Шоувэнь совершил визит в Соединенные Штаты, в ходе которого вместе с заместителем министра торговли США Марисой Лаго сопредседательствовали на первом заседании китайско-американской рабочей группы по вопросам коммерции и торговли на уровне замминистров.