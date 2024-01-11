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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Показан новый геймплей Corsairs Legacy — пиратской Action/RPG с открытым миром и морским...

Показан новый геймплей Corsairs Legacy — пиратской Action/RPG с открытым миром и морским...

Показан новый геймплей Corsairs Legacy — пиратской Action/RPG с открытым миром и морскими сражениямиСтудия Mauris опубликовала геймплейное видео Corsairs Legacy и сообщила, что Valve уже одобрила релиз проекта в Steam, поэтому его выход состоится до конца января в раннем доступе.

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