Показан новый геймплей Corsairs Legacy — пиратской Action/RPG с открытым миром и морским...

Показан новый геймплей Corsairs Legacy — пиратской Action/RPG с открытым миром и морскими сражениямиСтудия Mauris опубликовала геймплейное видео Corsairs Legacy и сообщила, что Valve уже одобрила релиз проекта в Steam, поэтому его выход состоится до конца января в раннем доступе.