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О профилактике производственного травматизма говорили на заседании комиссии.

О профилактике производственного травматизма говорили на заседании комиссии.

В райисполкоме прошло заседание комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости под руководством заместителя председателя Бобруйского райисполкома Татьяны Воронко с участием представителей организаций.

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