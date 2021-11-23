Госдеп заявил, что США продолжат вводить санкции против газопровода Северный поток - 2

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США намерены продолжать вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США намерены продолжать вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
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