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Госдеп заявил, что США продолжат вводить санкции против газопровода Северный поток - 2

Госдеп заявил, что США продолжат вводить санкции против газопровода Северный поток - 2

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США намерены продолжать вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

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