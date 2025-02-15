Медведчук: Зеленский не пускает российский газ в Европу для выгоды США

Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что Украина перекрыла транзит российского газа в Европу по указанию Соединенных Штатов.