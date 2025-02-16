Lada Niva Sport получит два мотора — на 122 и на 144 л.с.

АвтоВАЗ уже демонстрировал предсерийные экземпляры Lada Niva Sport во время «Гонки чемпионов» в Тольятти несколько недель назад — у тех машин под капотом был установлен 1,6-литровый 16-клапанный 122-сильный мотор от Lada Granta Sport.
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