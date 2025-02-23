Американец, задержанный во Внуково из-за мармеладок с запрещенным в России веществом, возвращается в США

По всему статьям парню грозило до 10 лет, но его спасло улучшение отношений России и США. Американца, задержанного в начале февраля в аэропорту Внуково из-за мармеладок с запрещенными веществами, отпустили, он возвращается на родину.
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