4 привычки долгожителей из «голубых зон»: они помогут преодолеть трудные времена

«Голубые зоны» — это регионы планеты, где в одном месте сконцентрировано больше всего долгожителей. Это Окинавские острова в Японии, город Лома-Линда в Калифорнии, полуостров Никоя в Коста-Рике, остров Икария в Греции и Сардиния в Италии.