В Абхазии официально открыли аэропорт Сухума — он принял первый за 30 лет регулярный рейс из Москвы

Рейс вылетел из московского аэропорта Внуково и выполнялся авиакомпанией «ЮВТ Аэро». Самолет, совершивший первый регулярный рейс между Россией и Абхазией с 1993 года, приземлился в Сухумском международном аэропорту имени В.
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