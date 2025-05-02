В Абхазии официально открыли аэропорт Сухума — он принял первый за 30 лет регулярный рейс из Москвы

﻿﻿Рейс вылетел из московского аэропорта Внуково и выполнялся авиакомпанией «ЮВТ Аэро». Самолет, совершивший первый регулярный рейс между Россией и Абхазией с 1993 года, приземлился в Сухумском международном аэропорту имени В.