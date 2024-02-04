Мы вместе, значит, мы победим!

Вот, прислали в телеграмме видео.В целом всё нормально и кресты на месте.)))https://t.me/sandra_nika/4293Однако нельзя не отметить, что в ролике не раскрыта тема того, что русских и православных у нас около 80%.
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