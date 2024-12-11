Православные журналисты призвали папу осудить преследования узников совести из УПЦ

Украинские православные журналисты, которых украинские власти удерживали в тюрьме, направили письмо Папе Римскому Франциску, в котором призвали его вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг митрополита Святогорского Арсения и сторонников Церкви.
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