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Православные журналисты призвали папу осудить преследования узников совести из УПЦ

Украинские православные журналисты, которых украинские власти удерживали в тюрьме, направили письмо Папе Римскому Франциску, в котором призвали его вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг митрополита Святогорского Арсения и сторонников Церкви.

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