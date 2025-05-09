Как в лихие 90-е: Швейные фабрики закрываются, людей выбрасывают на улицу, оборудование продают

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Евгений Благородный
Цены нужно снижать, а не выть как потерпевшие. Рвачам на рынке нет место.
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