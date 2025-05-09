Как в лихие 90-е: Швейные фабрики закрываются, людей выбрасывают на улицу, оборудование продают

Поднявшая на заказах для СВО отрасль рухнула, и это лишь верхушка кризисного айсберга, который надвигается на страну Герман Галкин Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Олег Витковский Уже несколько лет в России говорят о нерешаемой проблеме кадрового голода.