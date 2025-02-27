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Русские объединились и создали патрули: не дают мигрантам и приезжим бесплатно ездить на метро

Русские объединились и создали патрули: не дают мигрантам и приезжим бесплатно ездить на метро

Avia.pro - СМИ   В сердце мегаполиса, где каждое утро сотни людей снова и снова сталкиваются с рутиной городских поездок, произошёл инцидент, который сразу же разгорелся на просторах социальных сетей и в разговорах прохожих.

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Комментарии
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Александр Шипилов
Молодцы, парни надо во всех уголках России объединятся как делают приезжие и тоже не давать им волю. Защищать слабых, девушек да и всех наших граждан России . &quot; Братишек&quot; выселять на родину....
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8 час.
АЕ
Анна Егорова
Эти дикие беспредельщики даже на полицию нападают, при проверке документов! Им ни закон, ни полиция не указ! Почему нет разрешения стрелять на поражение, при их наглом, агрессивном сопротивлении стражам порядка??? Сразу бы присмирели!
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8 час.
Геннадий Хрипунов
Везде это надо делать, и даже можно привлекать пенсионеров на определённое время по очереди, если они не против.
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6 час.
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