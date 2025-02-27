Русские объединились и создали патрули: не дают мигрантам и приезжим бесплатно ездить на метро

Александр Шипилов Молодцы, парни надо во всех уголках России объединятся как делают приезжие и тоже не давать им волю. Защищать слабых, девушек да и всех наших граждан России . " Братишек" выселять на родину....

АЕ Анна Егорова Эти дикие беспредельщики даже на полицию нападают, при проверке документов! Им ни закон, ни полиция не указ! Почему нет разрешения стрелять на поражение, при их наглом, агрессивном сопротивлении стражам порядка??? Сразу бы присмирели!