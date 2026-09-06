Карседо рассказал о состоянии Барко, который пропускает матч «Спартака» с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем против московского «Динамо» в 7-м туре РПЛ ответил на вопрос о состоянии полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.
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