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Карседо рассказал о состоянии Барко, который пропускает матч «Спартака» с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем против московского «Динамо» в 7-м туре РПЛ ответил на вопрос о состоянии полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

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