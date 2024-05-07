Нюша с мужем перестали скрывать развод — назвали причину расставания

Певица подтвердила, что разошлась с отцом своих детей. Нюша и Игорь Сивов СоцсетиЕщё в начале года в СМИ попала информация о том, что певица Нюша поставила точку с браке с бывшим чиновником Игорем Сивовым.
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