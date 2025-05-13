Стало известно, сколько с начала этого года погибло людей на дорогах Кубани

Стало известно, сколько с начала этого года погибло людей на дорогах КубаниВ период с января по апрель 2025 года на дорогах Краснодарского края зафиксировано 212 смертельных дорожно-транспортных происшествий.
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