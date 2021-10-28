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Слишком быстро и яростно двигаются афганские шахматные фигуры: Китай создаст военную базу в Таджикистане

Слишком быстро и яростно двигаются афганские шахматные фигуры: Китай создаст военную базу в Таджикистане

Лидер Ирана Раиси заявляет о взрывах шиитских мечетей в афганских городах при поддержке США, в то время как Китай создает военную базу в соседнем Таджикистане Афганистан стал недостающим звеном на сложной шахматной доске евразийской интеграции.

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