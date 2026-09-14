Ассоциация АПЛ признала ошибку в голе Холанда в матче с МЮ

Ассоциация арбитров Английской Премьер-лиги признала ошибку из-за системы VAR в матче «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед».
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