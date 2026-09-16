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Корвет «Сообразительный» выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета

Корвет «Сообразительный» выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета

Минобороны сообщило, что корвет «Сообразительный» выпустил сигнальные ракеты, чтобы предотвратить провокацию приближавшегося датского вертолета.

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