Путин - о планах по взятию Харькова: Что касается того, что происходит на Харьковском направлении. Это тоже их вина.
Путин - о планах по взятию Харькова
Комментарии
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Михаил Сартин
Одесса важнее, ее надо брать. Там нас ждут. А Харьков сам сдастся.
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13 час.
Nikolay Zakharov
Вообще разрушать города не имеет смысла,а вот отрезать им пути снабжения всем необходимым самое то. Подавлять их огневые точки,нужно партизанскими методами.
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12 час.
Виталий Кузнецов
В Харькове не 2 млн. населения, а меньше 1,1 млн.. Зачем врать?
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8 час.
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