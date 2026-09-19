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Египет сообщил о гибели капитана при ударе по порту в России

Египет сообщил о гибели капитана при ударе по порту в России

Египетский капитан сухогруза M/V Noran, стоявшего в российском порту, погиб при ударе по судну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Египта.

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