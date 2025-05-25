Россию атаковали свыше 100 дронов: Минобороны доложило о прошедшей ночи

Над регионами России за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА.В ходе сегодняшней ночи территорию России пытались атаковать 110 дронов противника.
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