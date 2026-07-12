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Шнякин о «Спартаке»: «Кое-кто из руководителей сказал мне, что надо почистить карму и научиться нормально прощаться. Клуб хочет бороться за трофей, а не за внимание в медиа»

Комментатор Дмитрий Шнякин оценил работу «Спартака» на трансферном рынке. «Спартак» довольно аккуратно и точечно сейчас работает.

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