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Происшествия

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Безопасные и познавательные каникулы в Музее истории города Йошкар-Олы вместе с полицейскими Республики Марий Эл

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2026», которая проводится по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации с целью предупреждения детского травматизма, а также привлечения родителей к воспитательной работе с детьми, в стенах музея прошла важная и полезная встреча.

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