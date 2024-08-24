Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Мясные рулетики - блюдо, с которым можно экспериментировать бесконечно, выбирая любую начинку и способы приготовления.